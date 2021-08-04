У новій лінійці Барбі зʼявилася лялька з обличчям розробниці вакцини AstraZeneca Сари Гілберт

Компанія Mattel створила ляльку Барбі за прототипом одного з розробників вакцини проти коронавірусу AstraZeneca — професорки Сари Гілберт.

Про це повідомляє Daily Mail Online.

«Я дуже хочу надихнути наступне покоління дівчат на карʼєру і сподіваюся, що діти, які побачать мою Барбі, зрозуміють, наскільки карʼєра в науці може допомагати навколишньому світу», — розповіла Гілберт, пояснивши, що діти можуть і не знати про професію вакцинолога.

Професорка відзначила, що спочатку вважала дивною ідею створити ляльку з її обличчям, але потім змінила думку.

Окрім Гілберт, у лінійці Барбі зʼявиться низка лікарок і дослідниць зі США, Австрії та Бразилії, які доклали зусиль для боротьби з пандемією коронавірусу.