У новій лінійці Барбі зʼявилася лялька з обличчям розробниці вакцини AstraZeneca Сари Гілберт

Компанія Mattel створила ляльку Барбі за прототипом одного з розробників вакцини проти коронавірусу AstraZeneca — професорки Сари Гілберт.
Про це повідомляє Daily Mail Online.
«Я дуже хочу надихнути наступне покоління дівчат на карʼєру і сподіваюся, що діти, які побачать мою Барбі, зрозуміють, наскільки карʼєра в науці може допомагати навколишньому світу», — розповіла Гілберт, пояснивши, що діти можуть і не знати про професію вакцинолога.
Професорка відзначила, що спочатку вважала дивною ідею створити ляльку з її обличчям, але потім змінила думку.
Окрім Гілберт, у лінійці Барбі зʼявиться низка лікарок і дослідниць зі США, Австрії та Бразилії, які доклали зусиль для боротьби з пандемією коронавірусу.
«Барбі визнає, що всі передові працівники пішли на величезні жертви, коли протистояли пандемії. Ми ділимося історіями, щоб надихнути наступне покоління наслідувати цих героів», — зазначила віцепрезидентка компанії Ліза Макнайт.
Протягом багатьох років Mattel робила ляльок з обличчями різних голлівудських зірок, зокрема Джонні Деппа, Дженніфер Лопес і Шер. У липні вона випустила ляльку із зіркою тенісу Наомі Осакою — партію продали за кілька годин.
- Професорка Сара Гілберт — одна з лідерів проєкт з,розробки вакцини проти коронавірусу. Після того як стало відомо, що вакцина викликає сильну імунну реакцію та утворює антитіла, що знищують інфекцію, вона прокинулася знаменитою. Імʼя Сари Гілберт потрапило на сторінки найбільших ЗМІ в усьому світі.
- Вона отримала науковий ступінь з біології в університеті Східної Англії, а потім захистила докторську з біохімії. Після цього Гілберт зайнялася науково-дослідною роботою в сфері біотехнологій, де вивчала виробництво ліків у промислових масштабах. У 1998 році народила трійню, після чого почала викладати в університеті.