В новой линейке Барби появилась кукла с лицом разработчицы вакцины AstraZeneca Сары Гилберт

Компания Mattel создала куклу Барби по прототипу одного из разработчиков вакцины против коронавируса AstraZeneca — профессора Сары Гилберт.

Об этом сообщает Daily Mail Online.

«Я хочу вдохновить следующее поколение девушек на карьеру и надеюсь, что дети, которые увидят мою Барби, поймут, насколько карьера в науке может помогать окружающему миру», — рассказала Гилберт, объяснив, что дети могут и не знать о профессии вакцинолога.

Профессор отметила, что сначала считала странной идею создать куклу с ее лицом, но потом передумала.

Кроме Гилберт, в линейке Барби появится ряд врачей из США, Бразилии и Австралии, которые приложили усилия для борьбы с пандемией коронавируса.