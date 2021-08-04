В новой линейке Барби появилась кукла с лицом разработчицы вакцины AstraZeneca Сары Гилберт

Компания Mattel создала куклу Барби по прототипу одного из разработчиков вакцины против коронавируса AstraZeneca — профессора Сары Гилберт.
Об этом сообщает Daily Mail Online.
«Я хочу вдохновить следующее поколение девушек на карьеру и надеюсь, что дети, которые увидят мою Барби, поймут, насколько карьера в науке может помогать окружающему миру», — рассказала Гилберт, объяснив, что дети могут и не знать о профессии вакцинолога.
Профессор отметила, что сначала считала странной идею создать куклу с ее лицом, но потом передумала.
Кроме Гилберт, в линейке Барби появится ряд врачей из США, Бразилии и Австралии, которые приложили усилия для борьбы с пандемией коронавируса.
«Барби признает, что все передовые работники пошли на огромные жертвы, когда противостояли пандемии. Мы делимся историями, чтобы вдохновить следующее поколение подражать этим героям», — отметила вице-президент компании Лиза МакНайт.
В течение многих лет Mattel делала кукол с лицами различных голливудских звезд, в том числе Джонни Деппа, Дженнифер Лопес и Шер. В июле она выпустила куклу со звездой тенниса Наоми Осакой — партию продали за несколько часов.
- Профессор Сара Гилберт — одна из лидеров проекта по разработке вакцины от коронавируса. После того как стало известно, что вакцина вызывает сильную иммунную реакцию с выработкой антител и Т-лимфоцитов, уничтожающих инфекцию, она проснулась знаменитой. Имя Сары Гилберт попало на страницы крупнейших СМИ во всем мире.
- Она получила степень по биологии в университете Восточной Англии, затем защитила докторскую по биохимии. После этого Гилберт занялась научно-исследовательской работой в сфере биотехнологий, где изучала производство лекарств в промышленных масштабах. В 1998 году родила тройню, а год спустя начала преподавать в университете.