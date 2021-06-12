Королева Елизавета наградила разработчиков вакцины AstraZeneca рыцарскими титулами

Королева Великобритании Елизавета II наградила разработчиков вакцины AstraZeneca титулами рыцарей.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

Награждение состоялось во время традиционного празднования Дня королевы. Титул рыцаря получил профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, который участвовал в разработке препарата. Также отметили двух женщин: профессора Оксфордского университета Сару Гилберт, и председателя рабочей группы по вакцинам от COVID-19 Кейт Бингем. Они получили звание кавалерственных дам — женский аналог рыцарского титула.

Всего наградили различными наградами 1 129 человек. Большинство получили награды за свою деятельность в противодействии пандемии коронавируса — от предоставления благотворительной помощи сфере здравоохранения до поддержки критической инфраструктуры.