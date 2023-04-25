Компанія Mattel презентувала ляльку Барбі із синдромом Дауна

Американська компанія з виробництва іграшок Mattel випустила першу у світі версію ляльки Барбі із синдромом Дауна.

Про це повідомив телеканал CNN.

Ляльку розробляли спільно з Національним товариством людей із синдромом Дауна. Нова Барбі має нижчий зріст і подовжений тулуб. Обличчя ляльки округлої форми, з маленькими вухами, плоским переніссям і розкосими очима мигдалеподібної форми.

Mattel Inc

На Барбі надягнений рожевий ортопедичний щиток, що пасує до її сукні. Взута лялька в кросівки із застібкою-блискавкою.

Mattel Inc

Нова лялька є частиною лінії Mattel Barbie Fashionistas — вона пропонує дітям більш різноманітне уявлення про красу, прагне боротися зі стигматизацією фізичних вад.

У серії Barbie Fashionistas є ляльки з ногою-протезом, зі слуховими апаратами, на інвалідному візку і з захворюванням шкіри вітіліго — через нього деякі ділянки шкіри позбавлені пігменту.

Mattel Inc