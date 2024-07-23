В Іспанії пенсіонер, який надіслав листи з вибухівкою до українського посольства, отримав 18 років тюрми

Верховний суд Іспанії засудив 74-річного чоловіка до 18 років увʼязнення — наприкінці 2022 року він відправив 6 посилок з вибухівкою до посольства України та інших відомств в Іспанії.

Про це пише Reuters.

Крім посольства України в Мадриді, Помпейо Гонсалес Паскуаль надіслав посилки із саморобною вибухівкою в компанію Instalaza, яка виробляла зброю для України, канцелярію прем’єра Іспанії, Міноборони, авіабазу Торрехон-де-Ардос і посольство США в Іспанії. Більшість посилок вчасно знешкодили, однак працівник українського посольства Микола Величко отримав легкі поранення.

Суд призначив Паскуалю 10 років тюрми за тероризм і ще 8 років за виготовлення вибухівки. Він також має відшкодувати Величку €1 500.



Помпейо Гонсалес Паскуаль. Reuters

Суд зазначив, що Паскуаль діяв «з метою створити великий переполох в іспанському суспільстві, щоб тиснути на уряди Іспанії та США, аби вони припинили підтримувати Україну у війні проти Росії». Чоловік може оскаржити вирок.

Що передувало

30 листопада 2022 року в посольстві України в Мадриді прогримів вибух. Тоді легких поранень дістав співробітник установи — у нього в руках вибухнув конверт, який відправили до посольства. Після цього міністр закордонних справ України доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а влада Іспанії розглядала вибух як теракт. Згодом посилки з вибухівкою отримали ще декілька установ в Іспанії.

Уже 2 грудня українським посольствам в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії та консульствам в Неаполі, Брно і Кракові надійшли закривавлені пакунки, в яких були очі тварин.

У січні 2023 року поліція затримала підозрюваного — 74-річного Помпейо Гонсалеса Паскуаля. Він працював чиновником міської ради міста Віторія (Країна Басків) і діяв самостійно, не мав звʼязків із жодною політичною або екстремістською групою. У квітні 2023 року його випустили під заставу з огляду на вік та відсутність судимості в минулому.