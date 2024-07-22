МЗС Чехії: У рамках чеської ініціативи Україна отримає 100 тисяч снарядів у липні й серпні

У липні та серпні 2024 року українській армії поставлять ще 100 тисяч артилерійських снарядів у рамках міжнародної ініціативи, організованої урядом Чехії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає агентство ČTK.

«Протягом липня та серпня ми надішлемо загалом ще 100 тисяч одиниць боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб закупити більше боєприпасів, щоб ініціатива могла продовжитися у 2025 році. Ми могли би поставити до 800 тисяч одиниць цього року, якби у нас були гроші», — сказав Ліпавський журналістам.

Він додав, що до чеської ініціативи із закупівлі на світовому ринку великої кількості боєприпасів приєдналися 18 країн. Із них 15 виконали взяті на себе фінансові зобовʼязання, тому до кінця 2024 року Київ отримає 500 тисяч снарядів, зауважив міністр.

Наприкінці червня 2024 року прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів (50 тисяч), закуплених у межах цієї ініціативи. 13 липня президент Чехії Петр Павел казав, що його країна надішле Україні 50 тисяч артилерійських боєприпасів у липні й серпні, а з вересня Київ буде отримувати 80—100 тисяч боєприпасів на місяць. Тепер Ліпавський назвав більші цифри на липень і серпень.