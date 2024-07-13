Чехія надішле Україні 50 тисяч боєприпасів у липні й серпні, а з вересня Київ отримуватиме до 100 тисяч снарядів на місяць

Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна надішле Україні 50 тисяч боєприпасів до артилерії в липні й серпні, а з вересня Київ буде отримувати від 80 тисяч до 100 тисяч боєприпасів на місяць.
Про це повідомляє ČTK.
Боєприпаси надходитимуть у межах чеської ініціативи із закупівлі снарядів за пожертви союзників. Наприкінці червня прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів (50 тисяч), закуплених у межах цієї ініціативи.
- У лютому 2024 року Петр Павел оголосив, що Чехія знайшла 800 тисяч снарядів до артилерії, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. У наступному місяці країна спільно із союзниками почала збирати гроші на закупівлю цих боєприпасів для України. До ініціативи приєдналися близько 20 держав, серед яких Німеччина, Канада, Велика Британія, Бельгія, Швеція, Данія та інші.
- У березні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна потенційно може отримати 1,5 млн боєприпасів, а не 800 тисяч. У квітні Петр Павел заявив, що Прага знайшла понад мільйон артснарядів у третіх країнах, які можна придбати для ЗСУ.