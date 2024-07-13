Чехія надішле Україні 50 тисяч боєприпасів у липні й серпні, а з вересня Київ отримуватиме до 100 тисяч снарядів на місяць

Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна надішле Україні 50 тисяч боєприпасів до артилерії в липні й серпні, а з вересня Київ буде отримувати від 80 тисяч до 100 тисяч боєприпасів на місяць.

Про це повідомляє ČTK.

Боєприпаси надходитимуть у межах чеської ініціативи із закупівлі снарядів за пожертви союзників. Наприкінці червня прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів (50 тисяч), закуплених у межах цієї ініціативи.