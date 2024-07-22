Reuters: У Камали Гарріс є сім претендентів на посаду віцепрезидента США

Рішення президента США Джо Байдена відмовитися від перегонів і підтримати віцепрезидента Камалу Гарріс як кандидата від Демократичної партії ставить Гарріс перед важливим, негайним рішенням: кого обрати своїм напарником у передвиборчій гонці.

Джерела Reuters називають сім кандидатів на цю посаду, за умови що вони самі не будуть претендувати на президентську номінацію.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир

Демократ Бешир зробив успішну політичну карʼєру в переважно республіканському штаті, який у 2020 році проголосував за Дональда Трампа. Бешир вихвалявся своїми досягненнями у створенні робочих місць у Кентуккі, підтримці державної освіти та розширенні доступу до охорони здоровʼя. На посаді губернатора він наклав вето на закони, що забороняють аборти та гендерно-підтверджуючу допомогу для трансгендерної молоді, хоча ці вето були подолані законодавчим органом, в якому домінують республіканці.

Міністр транспорту США Піт Буттіджедж

Буттіджедж створив потужну фан-базу серед виборців Демократичної партії під час своїх праймеріз 2020 року, де він змагався з Байденом і Гарріс, вигравши перші в країні кокуси в штаті Айова. Згодом підтримав Байдена і був обраний до складу уряду нової адміністрації у 2021 році. Колишній мер Саут-Бенду, штат Індіана, також має глибокі звʼязки в Мічигані, критично важливому штаті для демократів у листопаді.

Губернатор Північної Кароліни Рой Купер

Купер заслужив похвалу від демократів за його сильну спрямованість на економічний розвиток і високі рейтинги схвалення в політично конкурентному штаті, який голосував за Дональда Трампа в 2016 і 2020 роках.

Сенатор від Аризони Марк Келлі

Келлі має популярність серед еліти Демократичної партії за відносно поміркований тон у штаті Аризона, який традиційно віддавав перевагу республіканцям, але який Байден виграв у 2020 році. Колишній капітан ВМС США і астронавт, Келлі також є чоловіком колишнього члена Палати представників Габріель Гіффордс, яка була серйозно поранена під час стрілянини в 2011 році. Боротьба зі збройним насильством є основним питанням передвиборчої кампанії для демократів.

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро

Шапіро вступив на посаду лише минулого року, але вже вважається висхідною зіркою партії на національному рівні. За освітою юрист, Шапіро працював генеральним прокурором штату Пенсильванія, тобто має схожий юридичний досвід, як і Гарріс, яка працювала прокурором. Він має довгу історію перемог над республіканцями на виборах у штаті, який, на думку демократів, вони повинні виграти, щоб забезпечити собі перемогу на виборах у листопаді.

Мільярдер і губернатор Іллінойсу Джей Бі Прітцкер

Активно підтримував передвиборчу кампанію Байдена, використовуючи свої фінансові ресурси від готелів Hyatt. Він також допомагає провести зʼїзд Демократично партії в Чикаго, запланований на серпень.

Губернаторка Мічигану Гретхен Вітмер

Вітмер створила міцну базу в штаті Мічиган, де точиться гостра конкурентна боротьба, спираючись на прямий підхід і нагальні проблеми. У 2020 році її розглядали як кандидата на посаду віцепрезидента, перш ніж Байден обрав Гарріс. Вона була головною прихильницею переобрання Байдена.

Кандидатура Гарріс — Вітмер стала б першою повністю жіночою кандидатурою у великій політичній партії США, що може зіграти ключову роль у виборах, де репродуктивні права жінок є одним з головних питань.

Вибори президента в США

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців, а національний зʼїзд Демократичної партії відбудеться 19—22 серпня в Чикаго. Там партія і висуне свого кандидата на виборах.

Після невдалих дебатів із Трампом у червні 81-річний Джо Байден зустрівся з широкою хвилею критики. Медіа писали, що він застарий для президентства. 3 липня видання CNN написало, що частина лідерів Демократичної партії США хоче, щоб Джо Байден знявся з виборів президента. Публічно першим із таким закликом виступив член Палати представників Ллойд Доггет. Лідер демократичної меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс і лідер більшості в Сенаті Чак Шумер також закликали Байдена знятися з виборів.

21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить з президентської гонки. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів. Кандидатуру Гарріс ще мають затвердити делегати Демократичної партії на зʼїзді, який пройде в серпні.