Журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича засудили в Росії до 16 років колонії у справі про шпіонаж

Журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича засудили в Росії до 16 років колонії суворого режиму. Його визнали винним у шпигунстві.
Про це повідомили російська служба «Радіо Свобода» і «Медуза».
Засідання було закритим. За версією слідства, Гершкович «за завданням ЦРУ» в березні 2023 року збирав у Свердловській області Росії «секретну інформацію» про діяльність оборонного підприємства «Уралвагонзавод». У прокуратурі стверджували, що журналіст «дотримувався ретельних заходів конспірації».
У суді допитали депутата законодавчих зборів Свердловської області Вʼячеслава Вегнера. Після затримання Гершковича в березні 2023 року Вегнер розповідав, що зустрічався з журналістом під час його візиту на Урал. За його словами, Гершковича цікавило ставлення людей до «ПВК Вагнера», робота «промислових підприємств» і «питання, повʼязані з підтримкою населення в період «СВО». Вегнер говорив, що Гершкович хотів «взяти інтервʼю у різних людей, як вони нас називають, у патріотів».
Гершкович провину не визнав. Він наполягає, що в Росії займався виключно журналістською діяльністю. Слідство не надало публічних доказів шпигунства, лише заявило, що журналіста нібито «спіймали за руку» і що він працював на американську розвідку.
Суд завершив судове слідство всього за два засідання. Обвинувачення просило для Гершковича 18 років колонії. Представники США і газети The Wall Street Journal назвали справу проти нього сфабрикованою. Газета неодноразово вимагала негайно випустити журналіста, а президент США Джо Байден називав затримання Гершковича «абсолютно незаконним».
Гершкович — перший з часів СРСР американський журналіст, якого звинуватили у шпигунстві.
- Американського журналіста Евана Гершковича затримали в російському місті Єкатеринбург 30 березня 2023 року. Йому закидали шпигунство і збір інформації про секретне підприємство, за що в Росії загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. ФСБ казала, що він знімав одне з підприємств військово-промислового комплексу, що є держтаємницею.
- WSJ писала, що російські спецслужби стежили за Гершковичем перед тим, як його затримали. Вони фіксували його пересування та тиснули на людей, з якими він спілкувався.
- Західні медіа в березні цього року навіть писали, що Гершковича хотіли обміняти на офіцера ФСБ РФ Вадима Красікова, який відбуває довічне увʼязнення в Німеччині за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.