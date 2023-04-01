WSJ: Російська ФСБ стежила за американським журналістом Гершковичем перед його затриманням

Російські спецслужби стежили за американським журналістом Еваном Гершковичем перед тим, як його затримали. Вони записували його пересування та тиснули на людей, з якими він спілкувався.

Про це пише The Wall Street Journal.

Там зазначають, що журналіста відстежували кілька співробітників російських спецслужб.

Також у виданні розповідають, що стеження зафіксували у Пскові. Журналіст не зміг ідентифікувати людей, які за ним стежили. Також Гершкович припускав до затримання, що його телефон прослуховують.