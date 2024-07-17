У Києві зафіксували нові погодні рекорди

Напередодні, 16 липня, максимальна температура повітря у Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і сягнула 36,0 °С, що перевищило попередній рекордний показник 1931 року на 0,2 °С.

Новий температурний рекорд зафіксувала метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Водночас максимальна швидкість вітру досягла рекордного для цього дня 21 метра на секунду — це на один метр на секунду більше за попереднє максимальне значення, зареєстрованк в 1964 році.

Рекорд також встановила температура води у Дніпрі у столиці.

16 липня максимальна температура води у Дніпрі сягнула 29,0 °С, свідчать дані спостережень гідрологічної станції «Київ» Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Новий рекорд на 0,4 °С перевищив попередній максимум, що зафіксували 22 липня 2010 року.