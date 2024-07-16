У Києві зафіксували черговий температурний рекорд

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського зафіксувала в Києві черговий температурний рекорд.
У понеділок, 15 липня, у столиці максимальна температура повітря була найвищою за час проведення спостережень для цієї дати та сягнула 34,2 °С, що перевищило попередній рекордний показник 1883 року на 0,5 °С.
Метеостанції та геофізичні лабораторії фіксують температурні рекорди майже щотижня протягом червня і липня. Україна в цьому місяці переживає аномальну спеку — у регіонах від 30 до 41 °С. Усе через тропічне повітря з півночі Африки.
- 14 липня в Україні зафіксували три температурні рекорди — середньої добової температури, найтеплішої мінімальної добової температури та максимальної добової температури.
- До цього, 11 липня, у столиці зафіксували три температурні рекорди.