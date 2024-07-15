В Україні зафіксували три нових температурних рекорди

На Метеорологічній станції Тетерів під Києвом 14 липня зафіксували нові температурні рекорди.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Так, середня добова температура повітря становила рекордні +27,8 °С. Попередній рекорд за цим показником зафіксували аж у 1951 році. Тоді середня добова температура повітря становила +27,4 С.

Найтепліша мінімальна добова температура повітря побила рекорд 1984 року й становила +20,8 °С. Попередній рекорд був +18,6 °С.

А максимальна добова температура повітря сягнула цілих +37,7 °С. Попередній рекорд фіксували в 1951 та в 2021 роках — він становив +34,4 °С.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського / Facebook

Водночас у Києві поверхні нагрівалися аж до +65 °С. Такі вимірювання провів урбаністичний проєкт «Містознавство». Температуру поверхонь на вулицях столиці вимірювали інфрачервоним пірометром Benetech GM321.

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Так, на Хрещатику тротуар на сонці прогрівається до +57 °С, тоді як у затінку його температура нижча на 20 градусів. А в міських парках поверхня деревʼяних лавок нагрівається до вкрай некомфортних для сидіння +65 °С. Водночас у тіні дерев цифра значно менша — близько +36 °С.