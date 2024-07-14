Через спеку на кількох енергообʼєктах сталися пожежі

Через аномальну спеку в Україні виникали пожежі на двох енергетичних обʼєктах.

Про це повідомляє Міненерго.

Зокрема, в одному із західних регіонів вимикалася високовольтна повітряна лінія через пожежу, яку спричинила спека. Пожежу вдалося ліквідувати, після чого лінію включили в роботу.

Ще одне пошкодження трапилося на високовольтній підстанції. Це призвело до знеструмлення повітряної лінії, що зʼєднує енергосистеми України та Молдови. Через спеку на території підстанції виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати.

Синоптики прогнозують, що 15 липня спека в Україні може сягнути позначки +41 °С (на півдні, а також у Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях). На заході очікується +29—34 °С.