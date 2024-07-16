Колишній президент України та чинний депутат Петро Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Романа Червінського, який фігурує, зокрема, у справі про обстріл аеродрому на Кіровоградщині.

Про це повідомила народна депутатка від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

Вона зазначила, що фракція політсили долучається до застави, а її депутати були готові взяти Червінського на поруки.

Сам Порошенко повідомив, що вирішив запропонувати Роману та його родині внести ту частину суми застави, якої не вистачає.

Напередодні Червінському змінили запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 9 мільйонів гривень.

При цьому, якщо за ексрозвідника внесуть заставу, він буде зобовʼязаний прибувати за викликом до суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований; утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні.

Що відомо про Червінського

Роман Червінський служив у підрозділі Сил спеціальних операцій України та займався діяльністю партизанів на окупованих територіях країни. Червінський обіймав керівні посади у воєнній розвідці, а також у Службі безпеки України.

Зараз Роман Червінський перебуває в СІЗО. 21 квітня 2023 року він отримав підозру у справі про невдале викрадення російського літака у квітні — липні 2022 року. Слідство вважає, що він і ще кілька військових вирішили провести «операцію» з викрадення російського літака без згоди держорганів і спецслужб. За даними СБУ, їхні дії дали Росії дані про розміщення пілотів й українських літаків на аеродромі «Канатове» в Кіровоградській області.

23 липня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по аеродрому «Канатове» — тоді загинув командир військової частини, 17 захисників були поранені, а два українські винищувачі знищені.

28 грудня 2023 року Роману Червінському повідомили про нову підозру. Слідство вважає, що чоловік намагався отримати $100 тисяч, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби.