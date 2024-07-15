Обстріл аеродрому на Кіровоградщині: ексрозвіднику Червінському змінили запобіжний захід, він зможе вийти під заставу

Ексрозвіднику Роману Червінському, який фігурує у справі про обстріл аеродрому на Кіровоградщині, змінили запобіжний захід. Він зможе вийти з-під арешту під заставу.

Про це пише «Суспільне».

Кропивницький апеляційний суд на сьогоднішньому засіданні змінив запобіжний захід Червінському на тримання під вартою з заставою у розмірі 9 мільйонів гривень.

До внесення застави він буде під вартою, але цей запобіжний захід діє до 4 серпня 2024 року.

При цьому у разі внесення застави на ексрозвідника покладаються наступні зобовʼязання: прибувати за викликом до суду, не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, утриматись від спілкування зі свідками і потерпілими у кримінальному провадженні.

Чи вноситимуть заставу — нині радяться, прокоментував адвокат Андрій Йосипов.

«Якщо спитати, чи готові ми тут і зараз вносити цю суму — ні, не готові. Але це перший і дуже-дуже важливий крок — хоча б визначення суми застави. Я вважаю це суттєвою перемогою, з урахуванням того, як ми півтора року боролися», — сказав адвокат.