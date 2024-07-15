Обстріл аеродрому на Кіровоградщині: ексрозвіднику Червінському змінили запобіжний захід, він зможе вийти під заставу

Ексрозвіднику Роману Червінському, який фігурує у справі про обстріл аеродрому на Кіровоградщині, змінили запобіжний захід. Він зможе вийти з-під арешту під заставу.
Про це пише «Суспільне».
Кропивницький апеляційний суд на сьогоднішньому засіданні змінив запобіжний захід Червінському на тримання під вартою з заставою у розмірі 9 мільйонів гривень.
До внесення застави він буде під вартою, але цей запобіжний захід діє до 4 серпня 2024 року.
При цьому у разі внесення застави на ексрозвідника покладаються наступні зобовʼязання: прибувати за викликом до суду, не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, утриматись від спілкування зі свідками і потерпілими у кримінальному провадженні.
Чи вноситимуть заставу — нині радяться, прокоментував адвокат Андрій Йосипов.
«Якщо спитати, чи готові ми тут і зараз вносити цю суму — ні, не готові. Але це перший і дуже-дуже важливий крок — хоча б визначення суми застави. Я вважаю це суттєвою перемогою, з урахуванням того, як ми півтора року боролися», — сказав адвокат.
- Роман Червінський служив у підрозділі Сил спеціальних операцій України та займався діяльністю партизанів на окупованих територіях країни. Червінський обіймав керівні посади у воєнній розвідці, а також у Службі безпеки України.
- Зараз Роман Червінський перебуває в СІЗО. 21 квітня 2023 року він отримав підозру у справі про невдале викрадення російського літака у квітні — липні 2022 року. Слідство вважає, що він і ще кілька військових вирішили провести «операцію» з викрадення російського літака без згоди держорганів і спецслужб. За даними СБУ, їхні дії дали росії дані про розміщення пілотів й українських літаків на аеродромі «Канатове» в Кіровоградській області.
- 23 липня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по аеродрому «Канатове» — тоді загинув командир військової частини, 17 захисників були поранені, а два українські винищувачі знищені.
- 28 грудня 2023 року Роману Червінському повідомили про нову підозру. Слідство вважає, що чоловік намагався отримати $100 тисяч, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби.