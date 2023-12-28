Видавав себе за посадовця фіскальної служби, щоб отримати $100 тисяч — колишньому розвіднику Роману Червінському повідомили про підозру

Роману Червінському повідомили про підозру в закінченому замаху на заволодіння чужим майном через обман. Він намагався отримати $100 тисяч, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Імʼя підозрюваного правоохоронці не оприлюднюють, однак джерело «Бабеля» у правоохоронних органах повідомляє, що йдеться саме про Романа Червінського.

За даними слідства, у липні 2020 року Червінський видавав себе за впливового посадовця фіскальної служби, щоб разом зі спільниками отримати від підприємця $100 тисяч.

Він обіцяв повернути бізнесмену затриману партію тютюнових виробів, якщо той заплатить $100 тисяч нібито службовцям Державної фіскальної та Державної податкової служб України.

Хто такий Роман Червінський?

Червінський служив у підрозділі Сил спеціальних операцій України та займався діяльністю партизанів на окупованих територіях країни. Він був у підпорядкуванні генерал-майора Віктора Ганущака. Червінський обіймав керівні посади у військовій розвідці, а також у Службі безпеки України.

У 2020 році Червінський займався операцією із затримання «вагнерівців» у Білорусі. У своїй заяві для The Washington Post і Der Spiegel Червінський сказав, що він також «спланував і реалізував» операції з убивства лідерів проросійських бойовиків в Україні та «викрадення свідка», який міг би підтвердити, що саме росія у 2014 році збила рейс 17 Malaysia Airlines.

Зараз Роман Червінський перебуває в СІЗО. 21 квітня 2023 року він отримав підозру у справі про невдале викрадення російського літака. Він і ще кілька військових вирішили провести «операцію» з викрадення російського літака без згоди держорганів і спецслужб. СБУ вважає, що через їхні дії, зокрема Червінського, росія отримала інформацію про розміщення пілотів Повітряних сил й українських літаків на аеродромі «Канатове» в Кіровоградській області.