Парламент України звільнив від ПДВ і мита машини розмінування та комплектуючі

Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкти № 11258 і № 11259, які вносять зміни до Податкового кодексу і звільняють від податку на додану вартість і митних платежів ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.
Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що за документи набрали 305 і 313 голосів відповідно.
Оскільки основні виробники саперної техніки за кордоном, закон полегшить ввезення запчастин, комплектуючих і техніки. Це допоможе розвивати виробництво машин розмінування в Україні та зробить цей процес дешевшим.
Железняк додав, що в ухвалених документах є правки про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики — електрогенераторного, обладнання для вітро- і сонячної генерації, акумуляторів (крім малої потужності) та обладнання для засобів протидії технічним розвідкам.
- Україні через війну — одна з найзамінованіших країн світу: майже 174 тисячі квадратних кілометрів вже заміновані, і це площа розширюватиметься з огляду на постійні бої та обстріли з боку Росії. Щонайменше 30% території забруднено російськими мінами. Раніше пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що, за приблизними підрахунками саперів, для розмінування всієї України знадобиться до 10 років, проте це лише попередні розрахунки.
- За 2023 рік сапери розмінували 343 квадратні кілометри території України. За площею це як два Ліхтенштейни.