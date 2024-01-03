Сапери за минулий рік розмінували 343 км² території України. За площею це два Ліхтенштейни

Нині Україна одна з найбільш замінованих країн світу. Сапери поступово розміновують деокуповану територію — за 2023 рік вони очистили 343 квадратних кілометри .
Про це йдеться в матеріалі «Бабеля» про вісім важливих цифр року.
За рік сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили та знищили 150 297 вибухонебезпечних предметів, у тому числі — 982 авіаційні бомби. Найбільше роботи було на Харківщині.
А групи розмінування Нацгвардії знешкодили ще близько 11 тисяч вибухівки. Для цього вони обстежили 591 км доріг і ліній електропередач. Це — майже відстань між Києвом та Ізюмом.
- За оцінками програми розвитку ООН, роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 мільйона. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, майже 174 тисячі квадратних кілометрів України всіяні вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей в усьому світі.
- Загалом 30% території України забруднено російськими мінами. Раніше пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що, за приблизними підрахунками саперів, для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років.