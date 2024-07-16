МЗС Індії викликало до себе посла України після критики Зеленського на адресу Нарендри Моді за зустріч із Путіним

Міністерство закордонних справ Індії 15 липня викликало посла України Олександра Поліщука, щоб обговорити критику президента Володимира Зеленського на адресу премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді за його візит до Москви в день масованого ракетного удару РФ по Україні.

Про це пише індійська газета Economic Times.

На думку видання, виклик говорить про невдоволення Нью-Делі словами Зеленського. Що саме висловили Поліщуку — у виданні не вказують. МЗС України та посольство України в Індії цей виклик не коментували.

Газета пише, що та тлі критики Індія також відклала засідання спільної з Україною робочої групи з культури й освіти.

Індійський премʼєр-міністр відвідав Москву 8 липня — вперше за 5 років. Там він зустрівся із Володимиром Путіним, де привітав його як «любого друга». На зустрічі лідер Індії закликав до миру РФ та Україну, а також просив Путіна звільнити з армії РФ всіх індійців, які воюють проти України. Москва заявила, що погодилася і допоможе повернути їх на батьківщину.

Минулого тижня президент України розкритикував зустріч Моді з Путіним. Він заявив: «Прикро бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найвідомішим злочинцем у Москві».

Автор: Денис Подобрій