Генсек НАТО відкинув ідею Польщі збивати російські ракети над Україною, що летять в її бік

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув ідею Польщі збивати над Україною російські ракети і дрони, що летять в її бік.
В інтервʼю на телемарафоні Столтенберг сказав, що союзники посилили захист України від повітряних атак, давши додаткове ППО, але не братимуть безпосередньої участі у війні.
«Політика НАТО незмінна — ми не будемо брати участі в цьому конфлікті, ми не станемо частиною цього конфлікту», — заявив генсек.
- Можливість перехоплення ракет, які летять в напрямку Польщі, 8 липня прописали в безпековій угоді України та Польщі. У тексті йшлось про «двосторонній діалог з іншими партнерами, спрямований на вивчення обґрунтування та доцільності можливого перехоплення в повітряному просторі України ракет».
- Премʼєр Польщі Дональд Туск пояснював, що в документі прописали саме «потребу такої розмови» й зазначив, що такі дії «вимагають спільної натовської відповідальності». Пізніше, 10 липня, міністр оборони Польщі заявив, що без рішення всього НАТО ракети збивати не будуть.