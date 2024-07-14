Президент США Джо Байден доручив Секретній службі забезпечити повну безпеку Трампу після спроби замаху

Президент США Джо Байден дав розпорядження Секретній службі забезпечити повну безпеку колишньому голові держави Дональду Трампу, на якого напередодні скоїли замах.

Про це Байден заявив під час виступу перед пресою у Білому домі.

Байден сказав, що Трампу вже гарантували підвищений рівень безпеки, і президент США доручив спрямувати на це всі необхідні ресурси та вжити всіх необхідних захисних заходів для цього.

Директору Секретної служби доручили ще раз перевірити всі заходи безпеки на майбутньому зʼїзді республіканців.

Байден повідомив, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) проводить розслідування спроби замаху на Трампа, воно досі «на початковому етапі». Проте відомо, хто стрілок, — і Байден закликав «не робити поспішних висновків і не спекулювати на замаху», а натомість дати ФБР можливість виконувати свою роботу.

Президент США наголосив, що розслідування має бути ретельним, водночас швидким, і на це спрямують усі необхідні ресурси.

Він вкотре підкреслив, що засуджує напад, і заявив, що «в Америці немає місця політичному насильству чи будь-якому насильству взагалі». Байден також висловив співчуття через загибель відвідувача передвиборчого мітингу Трампа.