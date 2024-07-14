У ФБР назвали імʼя нападника, що стріляв у Трампа. Це 20-річний американець

Федеральне бюро розслідувань офіційно назвало імʼя чоловіка, який стріляв у Дональда Трампа на передвиборчому мітингу у Пенсильванії — це 20-річний Томас Метью Крукс.

Про це пише CNN.

Про нападника відомо, що він з Бетел-Парку, Пенсильванія, що за 56 км на південь від місця проведення мітингу. CNN з посиланням на публічні документи пише, що він був зареєстрований як республіканець, але зробив невелику пожертву демократичній групі у 2021 році.

Правоохоронці наразі не вважають, що існують якісь додаткові загрози, але розслідування все ще триває. Вони також зазначили, що поки занадто рано остаточно говорити, чи діяв стрілець сам.

Прессекретар Трампа сказав, що той «в порядку», а Секретна служба заявила, що він у безпеці. Рано-вранці в неділю Трамп повернувся до Ньюарка, штат Нью-Джерсі.

Кілька федеральних і державних агентств США зараз розслідують, що сталося, як стрілець отримав доступ до місця, з якого стріляв, яку зброю використовував та інші питання, на які ще немає публічної відповіді.

Президент США Джо Байден під час стрілянини був у Делавері, де планував залишитися на вихідні, але повернувся до Білого дому рано-вранці в неділю, щоб продовжити інструктаж правоохоронних органів. Після замаху він розмовляв з Трампом телефоном і публічно засудив стрілянину.