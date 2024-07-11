Програму «єВідновлення» розширили для житла на прифронтових територіях та територіях активних бойових дій

Програму «єВідновлення» розширили для українців, чиї пошкоджені або зруйновані домівки розташовані на прифронтових територіях та територіях активних бойових дій.

Про це повідомила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Це розширення програми — одне з найбільш очікуваних. Тепер з урахуванням безпекової ситуації комісії зможуть обстежити знищене та пошкоджене житло на територіях, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Це дозволить зафіксувати пошкодження, а люди зможуть отримати компенсацію.

Рішення відкладали через складність підтвердити пошкодження або знищення житла на прифронтових територіях та територіях активних бойових дій. Цим мають займатись спеціальні комісії, створені при органах місцевого самоврядування, які приходять і на місцях оглядають таке житло — на сьогодні їх в Україні близько 700. Але житло, розташоване поблизу зони бойових дій, можливості обстежити обмежені.

Наступним розширенням програми «єВідновлення» має стати можливість отримати компенсації мешканцям тимчасово окупованих територій — необхідне рішення Кабінету міністрів України.

Станом на сьогодні українцям в рамках програми «єВідновлення» погодили виплати на близько 20 мільярдів гривень. Тобто, за словами Шуляк, щомісячно за програмою нараховується більше одного мільярда гривень.