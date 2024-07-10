Росіяни розстріляли двох українських військовополонених — прокуратура розслідує черговий воєнний злочин

Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом чергового розстрілу українських військовополонених. Відповідне відео зʼявилося в інтернеті 10 липня.

Про це пише пресслужба прокурора.

На відео видно, як військові армії РФ розстріляли двох українських бійців, взятих у полон. Цей момент потрапив на камеру дрона. Двоє росіян змушують роздягнених і беззбройних полонених сісти в окоп спиною до них, а потім розстрілюють.

Слідство встановило, що це відбулося в червні 2024 року поблизу Роботиного в Запорізькій області.

Деякі аналітики в соцмережі X припускають, що відповідальними за цей злочин можуть бути бійці 70 мотострілецького полку (в/ч 71718), які задіяні в штурмах українських позицій в Роботиному.

«На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей», — наголосив генпрокурор Андрій Костін.

Кримінальне провадження розпочали за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Вбивство військовополонених — це грубе порушення Женевських конвенцій, яке кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Розстріли українських військовополонених

Кількість встановлених фактів убивств українських військовополонених російськими окупантами зросла з листопада 2023 року.

Узимку 2024 року почали оприлюднювати випадки розстрілу військовополонених. Перший відомий випадок стався біля села Веселого (Бахмутський район) — там убили двох військових, другий — на позиції «Зеніт» в Авдіївці, де, ймовірно, розстріляли шістьох військових 110 бригади ЗСУ. Третій — поблизу Роботиного (убили трьох українських захисників). А 25 лютого зʼясувалося, що російські військові вчергове розстріляли українських військовополонених «на камеру». Момент страти зняв коптер.

У червні ГУР ідентифікував росіян, які розстріляли чотирьох українських військовополонених біля Роботиного у другій половині травня 2024 року.

Від початку повномасштабної війни правоохоронці задокументували понад 45 фактів убивств військовополонених. Ці випадки розслідують у межах 19 кримінальних проваджень. Кількість розстрілів, які не змогли задокументувати, може бути більшою.