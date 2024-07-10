Ракетна атака 8 липня: Рятувальні роботи у Києві завершені, загиблих — 33

Кількість загиблих у Києві через ракетний удар 8 липня зросла до 34 (збільшилась на одну людину). Поранено 121 людину, зокрема 10 дітей. Ще 10 людей вдалося врятувати.
Про це повідомила Київська міська держадміністрація.
Зокрема, в дитячій лікарні «Охматдит» загинули дві дорослі людини (одна з них — 30-річна лікар-нефролог Світлана Лук’янчук), у пʼятиповерхівці на Сирці, де обвалився цілий підʼїзд, — 14 людей (серед них 5 дітей), у бізнес-центрі «Домініон» — 7 людей, у медичному центрі «Адоніс» (де базується клініка «Ісіда») загинули 9 людей, а неподалік метро «Лукʼянівська» загинули дві людини.
Загалом через ракетну атаку пошкоджень і руйнувань зазнали 129 будівель. Рятувальникам довелося гасити 11 пожеж загальною площею 3 380 квадратних метрів.
Оновлення
О 13:38 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що загиблих 33, а не 34. Це оновлені дані від судмедекспертів, які ідентифікували тіла і фрагменти всіх загиблих.
- Вранці 8 липня 2024 року російські війська атакували ракетами різного типу Київ, Кривий Ріг та Дніпро. У столиці ракети зруйнували район станції метро «Лукʼянівська», а ще одна з ракет (Х-101) поцілила у найбільшу дитячу лікарню України «Охматдит», зруйнувавши її. Уламки ракет обвалили підʼїзд пʼятиповерхівки на Сирці, поцілили в медцентр «Ісіда», пошкодили бізнес-центр «Домініон», а також зруйнували або пошкодили будинки у Голосіївському, Дніпровському, Святошинському, Деснянському районах.
- У Кривому Розі ракети знищили підприємство, де на місці загинули 10 людей і понад 30 дістали поранення. У Дніпрі загинула одна людина і ще сім людей поранені.
- 9 липня рятувальні роботи на території столичної лікарні «Охматдит» завершили. У підсумку, від удару російської ракети там загинули двоє дорослих (одна з них — 30-річна лікар-нефролог Світлана Лук’янчук), а постраждали 32 людини. Госпіталізували з різними травмами 8 дітей.
- У Шевченківському районі столиці на Сирці завали підʼїзду пʼятиповерхівки закінчили розбирати ввечері 9 липня.