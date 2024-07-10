Ракетна атака 8 липня: Рятувальні роботи у Києві завершені, загиблих — 33

Кількість загиблих у Києві через ракетний удар 8 липня зросла до 34 (збільшилась на одну людину). Поранено 121 людину, зокрема 10 дітей. Ще 10 людей вдалося врятувати.

Про це повідомила Київська міська держадміністрація.

Зокрема, в дитячій лікарні «Охматдит» загинули дві дорослі людини (одна з них — 30-річна лікар-нефролог Світлана Лук’янчук), у пʼятиповерхівці на Сирці, де обвалився цілий підʼїзд, — 14 людей (серед них 5 дітей), у бізнес-центрі «Домініон» — 7 людей, у медичному центрі «Адоніс» (де базується клініка «Ісіда») загинули 9 людей, а неподалік метро «Лукʼянівська» загинули дві людини.

Загалом через ракетну атаку пошкоджень і руйнувань зазнали 129 будівель. Рятувальникам довелося гасити 11 пожеж загальною площею 3 380 квадратних метрів.

Оновлення

О 13:38 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що загиблих 33, а не 34. Це оновлені дані від судмедекспертів, які ідентифікували тіла і фрагменти всіх загиблих.