«Голос Америки»: У ЄС зберуться, щоб обговорити «мирну місію» Орбана до Росії і Китаю

Посли 27 країн Європейського Союзу зберуться в Брюсселі 10 липня, щоб обговорити дії угорського уряду на початку піврічного головування Угорщини в Раді ЄС.

Про це пише «Голос Америки».

Засідання послів ініціювала Польща через те, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан одразу після початку головування поїхав до Росії та Китаю. Він називав це «мирною місією», а однією з тем зустрічі було обговорення війни Росії в Україні та її можливе завершення.

Сам Орбан, пояснюючи цілі візиту, визнав, що він не був уповноважений Європейським Союзом на переговори. З іншого боку, Орбан наголошує на тому, що його діяльність повʼязана з головуванням Угорщини в ЄС. Тож посли, у свою чергу, планують дати оцінку недавнім візитам Орбана.

Спікер Єврокомісії Ерік Маммер на брифінгу 9 липня заявив, що Будапешт не контактував з Єврокомісією перед візитом Орбана до Москви і Пекіну.

Що передувало

2 липня Орбан приїхав до Києва, де провів переговори із Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.

Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». Сам Орбан назвав свою поїздку «мирною місією».

А вже 8 липня Орбан в рамках своєї «мирної місії» приїхав до Китаю. У той же день Зеленський заявив, що не знав, що Орбан після Києва вирушить до Москви. Він зауважив, що Орбан не може бути посередником у питанні закінчення війни — таку роль можуть виконувати США, Китай і колективний ЄС, тобто сили, які здатні стримати Росію економічно і військовою міццю.

У непублічному листі до керівництва ЄС Орбан розповів про впевненість лідера РФ Володимира Путіна в поразці України. У кінці листа Орбан резюмує, що Європа має проявити автономну ініціативу, оскільки у США всі надто зайняті виборчою кампанією. Орбан також пише, що в розмові Путін часто посилається на так звані стамбульські угоди 2022 року. Ще вони обговорили «китайсько-бразильський мирний план» — там чітко не прописана територіальна цілісність України, а Китай у ньому фактично пропонує заморозити лінію фронту на позиціях, які будуть існувати на момент ухвалення рішення.