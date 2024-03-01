The Wall Street Journal опублікувало умови мирної угоди росії та України. Її склали у квітні 2022 року, але так і не підписали

Видання The Wall Street Journal отримало доступ до 17-сторінкового документа мирної угоди росії з Україною. Його склали ще 15 квітня 2022 року під час переговорів, але так і не підписали. Документ не оприлюднювали.

Західні високопосадовці й аналітики кажуть, що за цим договором криються плани російського президента путіна про перетворення України на постійно вразливу до російської агресії державу, нездатну до протистояння.

У документі йдеться про те, як учасники переговорів з обох сторін прагнули припинити бойові дії, погоджуючись перетворити Україну на «постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках». За угодою, державі заборонялося б відновлювати свою армію за підтримки Заходу, а Крим мав би залишитися під повним контролем рф.

Зрештою угоду не підписали — російські військові злочини в Україні ставали дедалі масштабнішими, а стан Києва у війні покращився, зокрема завдяки підтримці з боку Заходу.

За проєктом договору, Україна не мала б права приєднуватися до військових альянсів, як-от НАТО. Водночас зберігалося б право на вступ до ЄС. Жодну іноземну зброю не допускали б на українську землю, а Збройні сили України мали б відчутно скоротитися. Москва хотіла, щоб українські війська мали чисельність у 85 тисяч бійців, 342 танки та 519 артилерійських знарядь. Росія також вимагала, щоб дальність українських ракет становила 40 кілометрів. Водночас українська сторона хотіла мати 250 тисяч військових, 800 танків і 1 900 артилерійських знарядь. Фактично цим договором росія прагнула зробити Україну максимально нейтральною державою без здатності протистояти зовнішньої агресії.

З усіх окупованих росією територій під абсолютним контролем Москви мав би лишитися тільки Крим. Водночас майбутнє «Л/ДНР» мало б вирішитися через переговори президентів України та росії, які так і не відбулися.

Москва також наполягала на тому, щоб російська мова діяла нарівні з українською в уряді та судах. На цей пункт Україна не погодилася.

Гарантувати безпеку України за договором мали б США, Велика Британія, Китай, Франція та росія. Ці країни мали б захищати Україну. Утім, поки договір буде чинним, гаранти матимуть «розірвати міжнародні договори та угоди, несумісні з постійним нейтралітетом України», зокрема будь-які угоди про двосторонню військову підтримку. Міжнародні гарантії безпеки не поширювалися на Крим і Севастополь.

Росія також хотіла додати Білорусь як гаранта, а Україна — Туреччину.

Ще росія вимагала, щоб Міжнародний кримінальний суд не розслідував її воєнні злочини. Київ відмовився обговорювати цей пункт. Також Україна не погодилася на скасування взаємних санкцій.

У разі, якщо на Україну нападуть, російська сторона пропонувала, щоб усі держави-гаранти узгодили відповідь. Утім, це означало б, що єдина відповідь була би малоймовірною, якщо напад спричинила б сама росія. Водночас українська сторона хотіла, щоб у разі агресії повітряний простір держави закрили. Це вимагало б від держав-гарантів надати Україні зброю і запровадити зону без польотів. На це рф не погоджувалася.

Перший раунд мирних переговорів розпочався через кілька днів після початку російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Українська та російська сторони спочатку зустрілися в Білорусі, а потім у Туреччині. Переговори тривали до червня 2022 року.

Документ мирної угоди базується на договорі 1990 року, який створив обʼєднану Німеччину, зазначає The Wall Street Journal. Тоді радянські війська залишили Східну Німеччину за умови, що країна відмовиться від ядерної зброї та обмежить чисельність своєї армії.

За даними аналітичного центру Chatham House, з моменту свого першого вторгнення на схід України та анексії Криму у 2014 році, рф порушила понад 400 міжнародних договорів і конвенцій. Також росія використовувала попередні перемир’я чи мирні договори з Грузією, Сирією та Україною для власної вигоди.