Російському генералу Кобилашу оголосили нову підозру — за обстріл Одеси

Одеські правоохоронці оголосили нову підозру російському генерал-лейтенанту Сергію Кобилашу — командувачу дальньої авіації Військово-повітряних сил РФ.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

За даними слідства, саме за наказом Кобилаша російські війська 23 квітня 2022 року вдарили по Одесі крилатими ракетами Х-101.

Російський генерал Сергій Кобилаш.

Одна з ракет влучила в 16-поверховий будинок у Київському районі Одеси. Тоді загинули вісім людей, серед них — маленька дівчинка, її мати та бабуся, а також вагітна жінка. Ще 11 містян постраждали.

Інша крилата ракета влучила по кладовищу — тоді поранило одну жінку, а також постраждали поховання.

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Кобилашу оголосили підозру у відданні наказу, спрямованого на порушення законів та звичаїв війни. Йому загрожує довічне увʼязнення.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кобилаш командував бомбардуванням міст у Сирії та Грузії. За це він отримав генеральське звання та зірку «Героя Росії».