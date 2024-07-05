США вперше перекидають в Японію десятки винищувачів-невидимок F-35A на тлі загроз з боку Китаю

Сполучені штати Америки вперше перекидають в Японію десятки винищувачів-невидимок F-35A. У такий спосіб США прагнуть зміцнити регіональні сили стримування свого ключового союзника на тлі загроз з боку Китаю та Північної Кореї, які планомірно зміцнюють свій військовий потенціал.

Про це повідомляє японське інформагентство Kyodo.

Пентагон заявив, що відправить 48 винищувачів пʼятого покоління F-35A на авіабазу Місава, що в північно-східній японській префектурі Аоморі. Вони замінять 36 F-16. Корпус морської піхоти США також планує змінити кількість F-35 на своїй базі в Івакуні, префектура Ямагуті. Окрім того, США відправлять на Окінаву 36 нових винищувачів F-15. Вони замінять 48 старих F-15S.

Штати загалом планують у наступні кілька років модернізувати тактичну авіацію, яка базується в Японії.