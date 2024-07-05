Поліція порушила справу за напад на автівку ТЦК у Ворохті

Поліція порушила кримінальну справу за напад на автівку ТЦК у Ворохті (Івано-Франківська область).

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, група чоловіків «зухвало та грубо» порушували громадський порядок. Між ними та військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП, які на той момент виконували свої службові обов’язки, спалахнув конфлікт. У результаті 47-річний військовий дістав тілесні ушкодження, а автівку ТЦК пошкодили.

Потерпілого відвезли до лікарні. Поліція вже опитала потерпілих, встановила деталі конфлікту та вилучила пошкоджену автівку. За фактом нападу на автомобіль військових ТЦК розпочали кримінальні провадження за двома статтями — хуліганство та перешкоджання законній діяльності Збройних сил. Підозрюваним загрожує до 8 років в’язниці.

На відео, яке публікували в соціальних мережах, потрапив момент конфлікту. Місцеві протестували проти блокпоста, на якому військові ТЦК перевіряють документи військовозобов’язаних. Люди стверджували, що через це на курорт бояться їхати туристи.

Під час сварки люди перекрили дорогу автомобілю, за кермом якого перебував чоловік у військовій формі, та почали бити по машині ногами й руками, а потім виштовхали авто на узбіччя. У Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що постраждалий військовий ТЦК раніше був поранений на фронті.