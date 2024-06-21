У Луцьку на військовослужбовців ТЦК напали з газовими балончиками

На околицях Луцька сьогодні вранці з газовим балончиком напали на військових, які брали участь в антитерористичній операції на сході України (АТО), а під час повномасштабного вторгнення нищили росіян на Донецькому і Луганському напрямках, звільняли Херсонську і Запорізьку області.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Захід».

Як зазначили в ОК «Захід», бійці, які зазнали нападу, повернулися на службу в Луцький районний центр комплектування та соціальної підтримки після довгої реабілітації.

Нападників уже встановили, за свій вчинок вони понесуть покарання, кажуть в Оперативному командуванні.