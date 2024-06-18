На Львівщині напали на працівника ТЦК, який раніше був поранений на фронті

У понеділок, 17 червня, у місті Яворів на Львівщині напали на працівника ТЦК, у чоловіка черепно-мозкова травма.

Про це повідомили у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

На працівника ТЦК напали на одній з вулиць міста, коли він супроводжував військовозобовʼязаного на проходження військово-лікарської комісії.

Чоловіка вдарили важким тупим предметом по голові. Його доставили до місцевої лікарні, де йому діагностували закриту черепно-мозкову травму.

В обласному військкоматі заявили, що потерпілого звати Юрій. У березні 2022 року він дістав поранення на лінії фронту в Миколаївській області. Зокрема, у нього осколкові поранення, опіки обличчя та часткова втрата слуху. Через це Юрія перевели на службу в РТЦК та СП міста Яворів.

Нападника вже знайшли та затримали. Він відповідатиме згідно із законом, запевнили в ТЦК.