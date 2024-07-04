Єврокомісія ввела тимчасові компенсаційні мита на китайські електромобілі

Сьогодні, через девʼять місяців після початку антидемпінгового розслідування, Європейська комісія ввела тимчасові компенсаційні мита на імпорт акумуляторних електромобілів (BEV) з Китаю.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

На основі розслідування Комісія дійшла висновку, що ланцюжок створення вартості BEV у Китаї отримує вигоду від несправедливого субсидування, яке загрожує економічними збитками виробникам електрокарів у Європейському Союзі. Як зазначають в Єврокомісії, розслідування також вивчало ймовірні наслідки та вплив цих заходів на імпортерів, користувачів і електромобілів у ЄС.

Індивідуальні митні тарифи Єврокомісія застосовує до трьох китайських виробників у таких обсягах:

BYD: 17,4%;

Geely: 19,9%;

SAIC: 37,6%.

Іншим китайським автовиробникам, які співпрацювали в розслідуванні, встановили мито у 20,8%. А для тих компаній, що не співпрацювали — 37,6%.

Ці тимчасові мита застосовуватимуть від завтра, 5 липня 2024 року, протягом щонайбільше чотирьох місяців. За цей термін мають ухвалити остаточне рішення щодо фіксованих мит через голосування країн-членів ЄС. Це рішення встановить мита на п’ять років.