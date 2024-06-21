Bloomberg: Канада може підвищити мита на китайські електрокари після аналогічних кроків США та ЄС

Уряд прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо готується підвищити мита на електромобілі китайського виробництва, щоб узгодити свою митну політику зі Сполученими Штатами та Євросоюзом.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Оттава досі не ухвалила остаточне рішення, однак, наймовірніше, скоро оголосить про початок публічних консультацій щодо мит, які вдарять по китайському експорту електромобілів до Канади.

Джастін Трюдо перебуває під тиском після того, як США в чотири рази збільшили мита на китайські електромобілі — до 100%, а Європейський Союз заявив про плани підвищити мита до 48%.

Захід стурбований перевиробництвом у Китаї, вбачаючи в цьому спробу домінувати в ланцюгах поставок і підривати західне виробництво. Це стосується, зокрема, електромобілів з акумуляторами, які китайські компанії агресивно просувають на світові ринки.

Премʼєр Онтаріо Даг Форд звинуватив Китай у використанні низьких стандартів праці та брудної енергії для виробництва недорогих електромобілів. Він також закликає уряд Трюдо підвищити мита. Загалом в уряді занепокоєні перспективою, що дешеві китайські електрокари з часом заполонять ринок.

Канадські автопромислові групи закликали Канаду запровадити жорсткі мита. Тим часом екологічні організації стверджують, що важливо підтримувати низькі ціни на електромобілі, щоб на них активніше пересідали канадці та зменшували використання палива.

Публічно Джастін Трюдо і міністри його кабінету заявили, що стежать за тим, що роблять інші країни, однак не зобовʼязувалися вводити нові мита.