ЄС введе на китайські електромобілі мита до 38%

Європейська комісія попередньо оприлюднила тимчасові компенсаційні мита, які вона накладатиме на імпорт акумуляторних електромобілів (BEV) з Китаю. Вони різняться від 17,4% до 38,1%.

Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

Комісія провела розслідування і зʼясувала, що ланцюжок створення вартості акумуляторних електромобілів у Китаї отримує вигоду від несправедливого субсидування. Це загрожує економічним інтересам виробників BEV в ЄС. Єврокомісія звернулася до влади Китаю, щоб обговорити свої висновки й те, як вирішити проблему.

Якщо переговори з Китаєм виявляться неефективними, то компенсаційні мита в ЄС запровадять з 4 липня. Індивідуальні митні тарифи Комісія застосує до трьох китайських виробників:

BYD — 17,4%

Geely — 20%

SAIC — 38,1%.

Іншим китайським автовиробникам, які співпрацювали в розслідуванні, встановлять мито на рівні 21%. А всі, хто не пішов на співпрацю, матимуть мито у 38,1%.

Водночас виробник BEV у Китаї — Tesla — може отримати індивідуально розраховану ставку мита на остаточному етапі, коли пройде перевірку.

«Наша мета — відновити рівні умови і забезпечити, щоб європейський ринок залишався відкритим для виробників електромобілів з Китаю, за умови, що вони діють за глобально погодженими правилами торгівлі», — сказав віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у заяві журналістам.

Пекін уже закликав до діалогу і водночас погрожував помстою французьким коньякам, літакам, молочній та іншій сільськогосподарській продукції.