США запровадили 100% мита на електромобілі китайського виробництва

США оголосили про підвищення на $18 мільярдів мита на імпорт деяких товарів з Китаю, зокрема на електромобілі та напівпровідники.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

Відтепер у 2024 році мито на певну продукцію зі сталі та алюмінію зросте з 7,5% до 25%, а на електричні автомобілі — з 25% до 100%.

Також США збільшать мита для китайських літій-іонних акумуляторів для електромобілів у 2024 році з 7,5% до 25%. Водночас для літій-іонних батарей, призначених для інших цілей, тарифи аналогічно піднімуться лише у 2026 році.

Крім того, податок на імпорт китайських сонячних батарей збільшиться вдвічі — з 25% до 50%. Для природного графіту встановлюють мито 25% з 2026 року. Для низки інших видів мінеральної сировини — уже цього року.

У Білому домі пояснили, що рішення підвищити мита ухвалили через «неприйнятні ризики» для економічної безпеки США, спричинені «несправедливими діями Китаю», який наповнює світові ринки дешевими товарами.

Торгова представниця Сполучених Штатів Кетрін Тай заявила, що переглянуті тарифи є виправданими, оскільки Китай продовжує красти інтелектуальну власність США, а в деяких випадках став «більш агресивним» у кібервторгненнях, спрямованих на американські технології.