У Києві відкрили виставку «скіфського золота». За його повернення з окупованого Криму Україна боролася майже 10 років

У Києві перша леді України Олена Зеленська відкрила виставку «Скарби Криму. Повернення». За її експонати — «скіфське золото» — Україна боролася з Росією майже десять років.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

«Наша боротьба і за повернення Криму, і за повернення його скрабів, почалася одночасно — десять років тому. Знадобилося десять довгих років судів і блискучої роботи українських та іноземних юристів, музейників і дипломатів, аби культура, історична справедливість і співпраця вільних людей перемогли», — заявила перша леді.

Експонати цієї виставки належать до культур різних народів, які жили на півострові Крим, зокрема греків, скіфів, сарматів, готів, гунів. Їх створювали в період від пʼятого століття до нашої ери до пʼятого століття нашої ери.

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«Ще не існувало слова «мультикультурність», а Крим та його надбання вже такими були! Сьогодні я радію, що вся колекція стане доступною для українців і друзів нашої держави. Бо національні скарби — це не те, що десь сховане чи привласнене. Це те, що доступне людям», — сказала Зеленська.

Як зазначають в Офісі президента, колекція «скіфського золота» буде представлена в Національному музеї історії України до остаточної деокупації Криму. Після цього її хочуть перемістити на територію півострова.

«Вірю: так само, як повернулися додому ці скарби, так само повернеться додому і Крим, щоб бути частиною не лише України, а й вільного світу та світової культури», — наголосила Зеленська.