Верховний суд Нідерландів постановив повернути «скіфське золото» Україні

Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердаму в жовтні 2021 року щодо «скіфського золота» — його треба передати Україні.
Рішення суд ухвалив 9 червня.
Суд зміг ухвалити, що Україна має законний інтерес у захисті своєї культурної спадщини.
Музеї Криму подали касаційну скаргу до Верховного суду щодо рішення Апеляційного суду, однак Верховний суд відхилив цю скаргу — судова тяганина завершилася. Музей Алларда Пірсона в Амстердамі має передати мистецькі цінності державі України, а не музеям Криму.
Справа «скіфського золота»
У 2014 році понад дві тисячі експонатів вивезли з музеїв Криму на виставку в Амстердам. Після окупації Криму росія та Україна сперечалися про приналежність колекції. У колекції більше ніж дві тисячі експонатів загальною вартістю понад мільйон євро. Після завершення експозиції 19 об’єктів, серед яких легендарні золоті меч і щит, повернулися до Музею історичних коштовностей у Києві. Решта ж зібрання — 565 музейних предметів та 2 111 одиниць зберігання, загальна вартість яких становить майже €1,5 мільйона — стала предметом суперечки.
Київ на суді наголошував, що за українським законодавством усі музейні експонати перебувають у власності держави, а музеї є лише тимчасовими розпорядниками. На боці України була і конвенція ЮНЕСКО від 1970 року, згідно з якою кожна суверенна держава має право вивозити або не вивозити, забороняти відчуження та повертати з виставок будь-які культурні цінності, якщо вважає такі дії незаконними.
- 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердаму ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв необхідно повернути в Україну. Рішення ухвалили на підставі конвенції ЮНЕСКО.
- 28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердаму отримав від окупаційної влади Криму апеляцію на це рішення суду. Там вважають, що «скіфське золото» має зберігатися на окупованому півострові. У жовтні 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України відвести суддю через його звʼязки з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про упередженість під час розгляду справи, а в жовтні 2021 року Апеляційний суд Амстердаму ухвалив передати «скіфське золото» Україні.