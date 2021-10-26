Амстердамський суд ухвалив передати «скіфське золото» Україні

Апеляційний суд Амстердама після 7 років розгляду ухвалив передати «скіфське золото» з окупованих кримських музеїв Україні. Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, 26 жовтня, цитує Укрінформ із посиланням на кореспондента у залі суду.

Рішення ще можна оскаржити у Верховному суді Нідерландів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на це рішення так: «Спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим».

У 2014 році понад дві тисячі експонатів вивезли з музеїв Криму на виставку до Амстердама. Після окупації Криму Росія та Україна сперечалися про приналежність колекції.

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