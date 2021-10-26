Амстердамский суд принял решение передать «скифское золото» Украине

Апелляционный суд Амстердама после 7 лет рассмотрения принял решение передать Украине «скифское золото» из оккупированных крымских музеев. Соответствующее решение суд вынес во вторник, 26 октября, цитирует Укринформ со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Решение еще можно оспорить в Верховном суде Нидерландов. Музей Алларда Пирсона продолжит хранить экспонаты до окончательного решения об их принадлежности.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это решение так: «Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем «скифское золото», а затем и Крым».
Впоследствии суд опубликовал текст решения. В нем говорится, что музейные экспонаты будут переданы в Государственный исторический музей Украины в Киеве «до стабилизации ситуации в Крыму» — это временная мера. Свое решение суд мотивировал защитой культурного наследия Украины. Также отмечается, что культурные интересы государства превалируют интересы крымских музеев.
В 2014 году более двух тысяч экспонатов вывезли из музеев Крыма на выставку в Амстердам. После оккупации Крыма Россия и Украина спорили о принадлежности коллекции. В коллекции более 2 тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро. После завершения экспозиции 19 объектов, среди которых легендарные золотые меч и щит, вернулись в Музей исторических драгоценностей в Киеве. Остальная часть коллекции — 565 музейных предметов и 2 111 единиц хранения, общая стоимость которых составляет почти €1,5 миллиона, — стала предметом спора.
Киев на суде подчеркивал, что по украинскому законодательству все музейные экспонаты находятся в собственности государства, а музеи являются лишь временными распорядителями. Как пишет BBC, на стороне Украины была и конвенция ЮНЕСКО от 1970 года, согласно которой каждое суверенное государство имеет право вывозить или не вывозить, запрещать отчуждение и возвращать с выставок какие-либо культурные ценности, если они считают такие действия незаконными.
- Летом 2014 года в музее Алларда Пирсона в Амстердаме демонстрировали выставку «Крым: золотой остров в Черном море», в которой были экспонаты из четырех музеев Крыма (Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Национальный заповедник «Херсонес Таврический» и Бахчисарайский историко-культурный заповедник). Из-за оккупации Крыма экспозицию не вернули на полуостров.
- 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение вынесли на основании конвенции ЮНЕСКО.
- 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от оккупационных властей Крыма апелляцию на это решение суда. Там считают, что «скифское золото» должно храниться на оккупированном полуострове. В октябре 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины отвести судью из-за его связей с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о предвзятости при рассмотрении дела.