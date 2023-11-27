«Скіфське золото» повернулося в Україну. Девʼять років артефакти зберігалися в Нідерландах через окупацію Криму

«Скіфське золото» повернулося в Україну — протягом девʼяти років експонати зберігалися в Нідерландах. Ще до окупації Криму музейні артефакти поїхали до нідерландського музею Алларда Пілсона, і наступні роки росія й Україна в судах сперечалися, куди виставка має повернутися.

Про це повідомив Національний музей історії України. Саме тут артефакти зберігатимуться до деокупації Криму.

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У листопаді предмети з кримських музеїв пройшли незалежну перевірку, після чого їх перевезли до Києва. Нині фахівці обстежують стан цих речей. Ідеться про 565 предметів — античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років.