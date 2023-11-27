«Скіфське золото» повернулося в Україну. Девʼять років артефакти зберігалися в Нідерландах через окупацію Криму

«Скіфське золото» повернулося в Україну — протягом девʼяти років експонати зберігалися в Нідерландах. Ще до окупації Криму музейні артефакти поїхали до нідерландського музею Алларда Пілсона, і наступні роки росія й Україна в судах сперечалися, куди виставка має повернутися.
Про це повідомив Національний музей історії України. Саме тут артефакти зберігатимуться до деокупації Криму.
У листопаді предмети з кримських музеїв пройшли незалежну перевірку, після чого їх перевезли до Києва. Нині фахівці обстежують стан цих речей. Ідеться про 565 предметів — античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років.
- 9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів зобовʼязав археологічний музей в Амстердамі передати 565 експонатів з виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» до Києва. У листопаді 2023 року Нідерланди заявили, що не стягуватимуть з України борг за зберігання музейних експонатів — а це понад €111 тисяч.
- У 2014 році понад дві тисячі експонатів вивезли з музеїв Криму на виставку в Амстердам. Після окупації Криму росія та Україна сперечалися про приналежність колекції, загальна вартість якої перевищує мільйон євро. Після завершення експозиції 19 обʼєктів, серед яких легендарні золоті меч і щит, повернулися до Музею історичних коштовностей у Києві. Решта колекції — 565 музейних предметів і 2 111 одиниць зберігання, загальна вартість яких становить майже €1,5 мільйона, — стала предметом спору.