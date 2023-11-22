Нідерланди скасували борги за зберігання «скіфського золота». Артефакти незабаром повернуться в Україну

Міністерство культури та музей Алларда Пірсона в Нідерландах домовились про повернення «скіфського золота» в Україну. Експонати застрягли в Нідерландах у 2014 році — їх вивезли з Криму ще до окупації, і наступні 9 років росія й Україна в судах сперечались, куди виставка має повернутися.
В Україну повернуться артефакти з колекцій Кримських республіканських установ «Центральний музей Тавриди», «Керченський історико-культурний заповідник», «Бахчисарайський історико-культурний заповідник» і Національного заповідника «Херсонес Таврійський».
Нідерланди не стягуватимуть кошти за зберігання музейних артефактів протягом девʼяти років.
- 9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів зобовʼязав археологічний музей в Амстердамі передати 565 експонатів з виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» до Києва.
- У 2014 році понад дві тисячі експонатів вивезли з музеїв Криму на виставку в Амстердам. Після окупації Криму росія та Україна сперечалися про приналежність колекції. У колекції понад дві тисячі експонатів, загальна вартість яких перевищує мільйон євро. Після завершення експозиції 19 обʼєктів, серед яких легендарні золоті меч і щит, повернулися до Музею історичних коштовностей у Києві. Решта колекції — 565 музейних предметів і 2 111 одиниць зберігання, загальна вартість яких становить майже €1,5 мільйона — стала предметом спору.