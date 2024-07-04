Російського полковника Городілова, чий полк повʼязують із вбивствами жителів Бучі, затримали за підозрою в шахрайстві

В російському місті Рязань співробітники Федеральної служби безпеки затримали командира 83 окремої гвардійської десантно-штурмової ордена Суворова бригади Артема Городілова, чий полк брав участь в окупації міста Буча (Київщина) у 2022 році та може бути причетним до вбивств його мешканців.

Газета «Коммерсант» пише, що Городілова затримала контррозвідка ФСБ за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Городілова з Рязані доставили в Москву, де, ймовірно, судитимуть. Фабула справи та сума розкрадань поки що не відомі. Згідно з Кримінальним кодексом РФ «особливо великий розмір» починається від одного мільйона рублів (462 тисячі гривень).

У 2023 році Артем Городілов потрапив до санкційного списку США. Очолюваний ним 234 гвардійський десантно-штурмовий полк, згідно з розслідуванням The New York Times, розстрілював цивільних на вулиці Яблунській в Бучі під час окупації міста, а також вбивав чоловіків призовного віку.