Один із масових розстрілів в деталях відтворило видання The New York Times. Отримавши відео і фото з місця злочину, журналісти показали, як росіяни вбили вісьмох беззбройних цивільних, які захищали місто. За даними журналістів, за звірства на вулиці Яблунській, де знайшли найбільше тіл, відповідає 234 десантно-штурмовий полк під командуванням підполковника Артема Городилова.



За даними української розвідки, основна провина за злочини в Бучі лежить на ​​64 окремій мотострілецькій бригаді. Всього, за офіційними даними Офісу генерального прокурора, в місті вбили 637 мирних жителів. Ідентифікували 565, в полон потрапили 34.



Після окупантів у місті лишилась братська могила на території церкви Андрія Первозваного. Звозити і ховати тіла там було безпечніше, ніж на цвинтарі, який прострілювався російськими снайперами. У двох траншеях, які місцеві вирили 10 і 11 березня, загалом поховали 116 людей. Частина з них — пацієнти міської лікарні, які померли від хвороб, частину — вбили росіяни. Понівечені й скинуті в братську могилу тіла довго не могли ідентифікувати. 12 людей не впізнали й досі.



У цьому проєкті ми розказуємо про вбитих росіянами українців, яких поховали в братській могилі біля церкви — це 58 людей. Про Ірину, яка напередодні вторгнення закінчила курси макіяжу, — її впізнали за яскраво-червоним манікюром. Про спортсмена Романа, який 8 березня планував освідчитись коханій. Про шеф-кухаря Віктора, який в окупації випікав людям хліб і якому росіяни розтрощили череп. Про Маргариту, яка переїхала в Бучу з окупованої росіянами Донеччини. Її разом з двома маленькими синами Климом і Матвієм розстріляли в машині. Про Володимира, який втратив в АТО обидві ноги і на протезах пішов захищати місто від росіян.



Вони працювали, мріяли і любили. Захищали свої родини і країну. Росія відібрала їхні життя, але не пам’ять про них. Пам’ятаємо кожного.