СБУ повідомила про підозру російському командиру, який наказав розстріляти цивільних під час окупації Бучі

Служба безпеки встановила ще одного російського окупанта, причетного до масових убивств під час окупації Київщини. Підполковник Олександр Досягаєв, командир 2 батальйону 104 полку 76 десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ рф наказав розстріляти чотирьох цивільних мешканців Бучі — за це він отримав звання «Героя росії» та орден Мужності.

На початку березня 2022 року він керував російськими десантниками, які захопили Бучу. Його підрозділ брав активну участь у «зачистках» Київщини.

За наказом Досягаєва окупанти розстріляли на проїжджій частині чотирьох мирних мешканців — місцевого жителя і трьох волонтерів, які їхали на власному авто. Усі жертви загинули на місці.

Йому повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Наразі правоохоронці перевіряють, чи не загинув Досягаєв під час бойових дій на території України.