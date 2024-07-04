Reuters: Байден пообіцяв «залишитися до кінця» і продовжити участь у виборах президента США

Президент США Джо Байден пообіцяв залишитися в президентській гонці під час телефонної розмови зі співробітниками свого виборчого штабу і зустрічей із законодавцями й губернаторами від Демократичної партії.

Про це пише Reuters з посиланням на два обізнаних джерела.

Байден наголосив, що «нікуди не збирається йти».

«Ніхто мене не виштовхує. Я не йду. Я в цих перегонах до кінця», — заявив Байден в окремому електронному листі, який розіслав його штаб.

Він також закликав прихильників «вкласти кілька баксів», щоб допомогти перемогти його суперника-республіканця Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.

Також увечері 3 липня Байден провів віртуальну й особисту зустрічі з 24 губернаторами-демократами і мером Вашингтона, щоб запевнити їх, що він готовий виконувати роль «прапороносця партії» після невдалого виступу на дебатах з Трампом. Після цього лише троє губернаторів — лідери Нью-Йорка, Міннесоти та Меріленда — зустрілися з журналістами, пообіцявши підтримувати Байдена після, чесної, як вони кажуть, дискусії щодо його поганої роботи під час дебатів минулого тижня.

«Президент завжди прикривав наші спини. Ми будемо прикривати його спину також», — сказав губернатор штату Меріленд Вес Мур.

Губернатор Міннесоти Тім Уолз — голова Асоціації губернаторів-демократів — сказав, що виступ Байдена на дебатах проти Трампа «був поганим», але він вважає, що Байден підходить на посаду президента США.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр, відповідаючи на запитання, чи розглядає Байден варіант піти з президентської гонки, відповіла: «Абсолютно ні».