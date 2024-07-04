Кількість загиблих від ракетного удару по Дніпру збільшилася до шести

У лікарні в Дніпрі померла 60-річна жінка, яка дістала поранень під час учорашньої атаки на місто. Загалом загинули шестеро людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські війська завдали комбінованого удару по Дніпру 3 липня — били ракетами і дронами. Внаслідок атаки пошкоджений торговельний центр, також зайнялася пожежа біля одного з медзакладів.

Також цієї ночі знайшли тіло третьої загиблої під завалами багатоповерхівки в Дніпрі, в яку російська ракета влучила 28 червня. В одному з підʼїздів зруйновані квартири з 8 по 11 поверхи, тож рятувальники вже кілька днів розбирають завали. Загалом від атаки загинули три людини, ще 12 дістали поранень.