У Дніпрі зросла кількість загиблих від удару по багатоповерхівці 28 червня — рятувальники знайшли тіло жінки

Рятувальники знайшли тіло жінки під час розбору завалів багатоповерхівки, в яку 28 червня влучила російська ракета. Таким чином, кількість загиблих від атаки зросла до двох.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Роботи на місці тривають. Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій.
- 28 червня російські війська влучили ракетою в багатоповерхівку у Дніпрі — в одному з підʼїздів зруйновані квартири з 8 по 11 поверхи. Загинули дві людини, ще 12 дістали поранень. Серед постраждалих — немовля та вагітна жінка.