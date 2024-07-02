У Дніпрі зросла кількість загиблих від удару по багатоповерхівці 28 червня — рятувальники знайшли тіло жінки

Рятувальники знайшли тіло жінки під час розбору завалів багатоповерхівки, в яку 28 червня влучила російська ракета. Таким чином, кількість загиблих від атаки зросла до двох.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Роботи на місці тривають. Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій.