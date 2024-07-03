Війська РФ вдарили ракетами і дронами по Дніпру. Постраждалих десятки

Російські війська завдали комбінованого удару по місту Дніпро. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну атаку в період з 9:05 до 9:30, а моніторингова група monitor нарахувала близько 4 крилатих ракет та 4 безпілотники, які атакували Дніпро.

Видання «Суспільне. Дніпро» повідомляє, що в результаті атаки пошкоджений торговельний центр. Також зайнялася пожежа біля одного з медзакладів.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак об 11:00 повідомив про трьох загиблих і щонайменше 18 постраждалих, яким уже надають допомогу лікарі. Серед поранених 14-річна дівчина.

Оновлення

О 13:50 стало відомо про 5 загиблих. Постраждалих — 34. Третина з них у лікарні. Стан двох людей важкий.

Звіт Повітряних сил ЗСУ

Протиповітряна оборона збила 3 крилаті ракети «Іскандер-К», запущені з наземних систем, 4 керовані авіаракети Х-59 та 5 дронів-камікадзе Shahed. Основний напрямок удару — Дніпропетровщина. Також збили розвідувальний дрон «Орлан-10», який міг наводити ракети і БпЛА на цілі.